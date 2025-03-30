Синоптик Тишковец: неделя в Москве начнется с тепла

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Неделя в Москве начнется с тепла. В понедельник, 31 марта, в городе ожидается до 13–16 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, погода в понедельник сохранит тот же характер, который москвичи увидят в воскресенье, 30 марта.

Однако уже во вторник в столице начнутся дожди. С этого же дня температура в городе понизится до 10–13 градусов.

Март 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. Близкими по уровню тепла были первые весенние месяцы в 2000 и 2001 годах.