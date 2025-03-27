Синоптик Тишковец сообщил о начале "автомобильной" весны в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Автомобильная" весна началась в Москве, водители могут начинать менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По словам синоптика, "автомобильная" весна начинается, когда в городе среднесуточная температура превышает 5 градусов выше 0.

Тишковец также отметил, что утром в четверг, 27 марта, в Москве пасмурно, небо на 90% закрыто облаками слоисто-кучевого типа. Видимость составляет 13 километров, а влажность воздуха – 94%.

Кроме того, в четверг в городе ожидаются небольшой, местами умеренный дождь и температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла, предупредил ранее Гидрометцентр России. По данным синоптиков, скорость южного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Однако уже во вторую половину дня пятницы, 28 марта, в Москву вернется солнечная погода. Также в конце недели, в субботу и воскресенье, 29 и 30 марта, в столичном регионе ожидается ясная погода.