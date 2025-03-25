Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление до 25 градусов в России в конце марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура на 6–7 градусов выше нормы ожидается на юге европейской части России до конца марта. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, дневные температуры начнут существенно повышаться, поэтому прогнозируется выше 15–18 градусов в начале недели. С четверга, 27 марта, добавятся потоки воздуха с юго-востока, из-за чего температура окажется в пределах 20–25 градусов до конца месяца.

К концу текущей недели значения температуры будут превышать норму на 6–7 градусов, что соответствует майской погоде. Существенных осадков не прогнозируется, только в среду, 26 марта, может пройти небольшой дождь, указал Вильфанд.

Повышение температуры произойдет и на севере европейской России. Ночные температуры воздуха в Санкт-Петербурге до 27 марта составят от минус 1 до 4 градусов, днем – от 6 до 7 градусов. В выходные, 29 и 30 марта, потеплеет до 10–12 градусов, резюмировал специалист.

Тем временем в Москве во вторник, 25 марта, может выпасть около 10–15% месячной нормы осадков. Максимальное их количество составит от 4 до 6 миллиметров. Кроме того, ожидается усиление ветра до 7–15 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичей призвали пересесть на метро. Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.