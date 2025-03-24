Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Он начнет действовать с 21:00 понедельника, 24 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Причиной для этого послужил сильный ветер. По прогнозам, его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать ровно сутки – до 21:00 вторника, 25 марта.

Кроме того, в Москве в понедельник приблизится к рекордному значению атмосферное давление. Тем не менее уже к 25-му числу оно понизится на 10–15 миллиметров, что будет практически соответствовать норме.

Как ранее рассказал синоптик Евгений Тишковец, 26 марта в мегаполис придет "автомобильная" весна. В этот день среднесуточная температура воздуха устойчиво поднимется выше 5 градусов тепла, что является оптимальным значением для смены шин.

Кроме того, циклоническая "хватка" ослабеет, что поспособствует снижению осадков, которые приобретут незначительный мозаичный характер, то есть в тучах появятся "просветы".