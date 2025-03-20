Синоптик Позднякова: март в столице может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

Синоптик рассказала, что первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.

Позднякова отметила, что очень теплыми были первые весенние месяцы в 2000 и 2001 годах.

"Что касается осадков, на 20 марта в Москве в среднем выпало всего 60–70% месячной нормы. Но в середине следующей недели южный циклон готовится вылить на город 15–17 миллиметров осадков, и норма по осадкам будет выполнена", – говорится в публикации.

Таким образом, март станет первым месяцем в текущем году без дефицита небесной влаги, добавила специалист.

В свою очередь, синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам солнечную погоду до 25 марта. Максимальная температура воздуха составит 10–14 градусов. В то же время осадков не ожидается, а атмосферное давление превысит норму на 15–18 миллиметров ртутного столба.