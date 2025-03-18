Москвичей призвали не торопиться со сменой зимней резины на летнюю

Фото: 123RF/surachetsh

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям в Москве не торопиться со сменой зимней резины на летнюю, поскольку утром и ночью температура опускается ниже 0 градусов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что летняя резина становится твердой в холод, теряет сцепление с дорогой, однако размягчается при повышении температуры. Зимняя же остается мягкой в морозы, но теряет сцепление и изнашивается при температуре воздуха выше 15 градусов.

"Мы настоятельно рекомендуем водителям переходить с зимней резины на летнюю, только когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет сделать ваши поездки безопаснее и избежать аварий на дороге", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны. На базовой станции города ВДНХ зафиксировали минус 7,3 градуса. На Балчуге температура составила минус 3,5 градуса, в Бутове – минус 10,9 градуса, в ТиНАО – минус 13,5 градуса.