Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшая ночь на вторник, 18 марта, в Москве стала самой холодной с начала весны. На базовой метеостанции города ВДНХ зафиксировали минус 7,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в столице установилась антициклональная, малооблачная погода. Тем временем к поступлению холодного воздуха добавилось интенсивное ночное выхолаживание.

В связи с этим метеостанция центральной части города на Балчуге зафиксировала понижение температуры до минус 3,5 градуса. В то же время в Бутове столбик термометра показал минус 10,9 градуса, а в ТиНАО – минус 13,5 градуса, что стало самым низким показателем в столичном регионе за прошедшую ночь.

"В Подмосковье холоднее всего – минус 12,7 градуса – было в Подмосковной и Мелихово", – добавил специалист.

Кроме того, прошедший понедельник, 17 марта, стал первым днем в марте, когда в Москве установилась отрицательная среднесуточная температура. Со слов синоптика, такой же показатель сопроводит и дневные часы вторника, 18 марта.

"Однако это не прервет метеорологическую весну, начавшуюся в нынешнем году одновременно с календарной – накопленной положительной аномалии температуры достаточно, чтобы компенсировать это похолодание", – подчеркнул Леус.

Специалист отметил, что минувшая ночь стала пиком холодной волны, после которого температура начнет переходить в сторону положительных отметок. Он также спрогнозировал менее холодную ночь на среду, 19 марта, и уточнил, что в дальнейшем в формировании погодных условий начнут преобладать "весенние процессы".

Между тем, по данным Гидрометцентра России, 18 марта в столице ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

При этом апрельская погода вернется в Москву после 20 марта, спрогнозировал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он рассказал, что с этого дня в городе установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.