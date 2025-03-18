Переменная облачность без осадков прогнозируется в столице 18 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в столице во вторник, 18 марта. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее спрогнозировал апрельскую погоду в столице после 20 марта. По его словам, с этого дня в Москве установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.