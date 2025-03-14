В Москве обновлен суточный рекорд тепла 24-летней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве утром пятницы, 14 марта, обновлен суточный рекорд тепла 24-летней давности. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

"Не сумев обновить рекордный максимум в минувший четверг (13 марта. – Прим. ред.), сегодняшний день столичная погода начала с нового рекорда тепла", – отметил синоптик.

По его словам, к 07:00 пятницы базовая метеостанция ВДНХ столицы зафиксировала, что воздух прогрелся до 11,8 градуса тепла. Это значение на 0,4 градуса превысило предыдущий рекорд для этого дня, который был установлен в 2001 году.

Температура в течение дня продолжит повышаться, поэтому точное значение нового температурного максимума будет зафиксировано после 21:00, уточнил Леус.

В свою очередь, ведущий специалист центра Евгений Тишковец обратил внимание, что минувшая ночь в Москве была самой теплой в истории метеонаблюдений.

"В столице за минувшую ночь выпало 6–7 миллиметров осадков, что составляет 18% от месячной нормы. Много осадков пролилось в зоне холодного фронта на северо-западе России", – написал он в телеграм-канале.

Специалист отметил, что в Пскове выпало от 16 до 17 миллиметров осадков, при этом месячная норма для региона составляет 36 миллиметров. Тем временем в Великом Новгороде и Калининградской области выпали 15 и 21 миллиметр с учетом того, что норма для марта в этих субъектах – 30 и 40 миллиметров соответственно.

В Москве в пятницу, 14 марта, ожидается облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов тепла, а ночью температура опустится до минус 2 градусов. Кроме того, прогнозируются порывы западного ветра до 17–22 метров в секунду.

Также в столичном регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение будет действовать до 22:00 14 марта.

Сергей Собянин заявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Мэр призвал москвичей соблюдать внимательность, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.