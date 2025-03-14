Порывы ветра в Москве усилятся до 24 м/с

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Порывы ветра в Москве могут усилиться до 21–24 метров в секунду в пятницу, 14 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С утра южный (ветер. – Прим. ред.) на скорости в 10–15 метров в секунду, к полудню станет юго-западный и мгновенная скорость воздушного потока увеличится до 13–18 метров в секунду, с 14 часов достигнет в порывах 20 метров в секунду, а пик шторма ожидается в период с 15 до 18 часов, когда анеморумбометр зафиксирует скорость 21–24 метров в секунду", – рассказал Тишковец, добавив, что по шкале Бофорта это соответствует девятибалльному шторму.

По словам синоптика, с наступлением сумерек ветер начнет ослабевать до 15–18 метров в секунду. В субботу, 15 марта, ветер перестанет быть штормовым и стихнет.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Метеопредупреждение будет действовать до 22:00 14 марта. Сергей Собянин заявил, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Мэр призвал москвичей соблюдать внимательность.

Столичное управление МЧС также предупредило москвичей о порывистом ветре. По словам синоптиков, на Москву обрушится девятибалльный шторм.

МЧС посоветовало жителям столицы оставлять машины в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, а во время прогулок обходить стороной рекламные щиты и ветхие конструкции.