МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре до 22 м/с

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Москвичей предупредили о порывистом ветре до 22 метров в секунду. Он продлится до конца пятницы, 14 марта, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Служба посоветовала жителям столицы оставлять машины в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, а во время прогулок обходить стороной рекламные щиты и ветхие конструкции.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций москвичи могут обратиться в экстренные службы по номерам телефонов 101 и 112 или по единому телефону доверия столичного ГУ МЧС России +7 (495) 637-31-01.

В свою очередь, Дептранс призвал автомобилистов не оставлять свои транспортные средства возле деревьев, а также сохранять бдительность за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками дорожного движения. Также водителям рекомендовали не отвлекаться на телефон.

Кроме того, москвичи могут сообщить о сломанном знаке или светофоре по номеру телефона 3210.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавил департамент.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил жителей столицы о надвигающейся штормовой погоде, которая накроет город в ночь на пятницу. Он также не исключил выпадание снега. В связи с непогодой и сильным дождем в Москве к выходным может выпасть до 20% месячной нормы осадков, добавила синоптик Татьяна Позднякова.