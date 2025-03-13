Синоптик Позднякова: в Москве может выпасть 20% нормы осадков в ночь на 15 марта

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков из-за сильного дождя в ночь на субботу, 15 марта. Такой прогноз сделала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

По словам синоптика, в пятницу, 14 марта, столица будет находиться в зоне активной фронтальной деятельности, в связи с чем на город ночью обрушится интенсивный дождь.

В середине субботы, 15 марта, на верхней границе приземного слоя атмосферы температура воздуха начнет понижаться и достигнет значений ниже нулевой отметки, добавила Позднякова. Вместе с тем холодный воздух принесет осадки в виде дождя и сильный ветер, порывы которого будут достигать 22 метров в секунду.

"Ветер начнет усиливаться уже во второй половине ночи, а максимальной скорости достигнет в период с 14:00 до 19:00", – подытожила специалист.

В ночь на 14 марта столицу накроет штормовая погода, предупредил ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Он также не исключил, что к вечеру пятницы москвичи увидят мокрый снег.

В столичном регионе ожидается резкое понижение температуры на 7–8 градусов в выходные дни. Дневная температура составит около плюс 3–5 градусов.