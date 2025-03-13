В Москве выпало до 20% месячной нормы осадков за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

В Москве местами выпало до 20% от месячной нормы осадков за минувшие сутки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице за минувшие сутки, а по сути, за вчерашний вечер и ночь, в осадкомеры ВДНХ и Балчуга попало 5 миллиметров, в Тушине – 8 миллиметров небесной влаги, а это до 20% от месячной нормы и самые массированные дожди с начала весны", – пояснил синоптик.

По его словам, осадки и ветер теперь ожидаются в пятницу, 14 марта.

Ранее Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Москве. По его прогнозу, 14 марта ожидаются дожди, порывы ветра будут достигать опасных 18–23 метров в секунду. Пик шторма придется на период с 15:00 по 18:00.

Между тем в предстоящие выходные, 15 и 16 марта, в Московском регионе прогнозируется резкое понижение температуры на 7–8 градусов. Дневная температура в эти дни составит около плюс 3–5 в столице и плюс 2–7 по области.