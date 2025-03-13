Облачная погода без осадков ожидается в Москве 13 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 13 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 14 до 16 градусов тепла, по области – от 12 до 17 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 8 градусов, а в Подмосковье – до плюс 5 градусов.

Накануне, 12 марта, в Москве был обновлен суточный рекорд тепла. Днем на главной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 9,5 градуса. В результате был побит рекорд, установленный 12 марта 2002 года – тогда температура воздуха в столице составила плюс 9,2 градуса.

В предстоящие выходные, 15 и 16 марта, в Московском регионе прогнозируется резкое понижение температуры на 7–8 градусов. Дневная температура в эти дни составит около плюс 3–5 в столице и плюс 2–7 – по области. Кроме того, из-за значительного понижения давления погода будет облачной с прояснениями и умеренными осадками.