Температура воздуха станет ниже на 8 градусов в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Резкое понижение температуры на 7–8 градусов прогнозируется в Московском регионе в выходные дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, понижение температуры произойдет на фоне "беспрецедентного тепла".

"В среду (12 марта. – Прим. ред.) фантастически высокая температура – ночью минимальное значение составит плюс 6–8 градусов в Москве, дневные температуры – плюс 12–14 градусов", – цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, аналогичная ситуация прогнозируется 13 марта. Днем до плюс 14–16, в области – до плюс 17 градусов.

"В пятницу (14 марта. – Прим. ред.) уже последний теплый день, минимальная температура ночью – плюс 8–10 градусов, днем – плюс 12–14", – сказал Вильфанд, добавив, что к выходным температура ночью понизится до отрицательных значений около минус 1–6 градусов.

Дневная температура составит около плюс 3–5 в столице и плюс 2–7 по области. Вильфанд также уточнил, что из-за значительного понижения давления погода будет облачной с прояснениями и умеренными осадками.

Однако апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта. В этот день в Москве установится около 7–9 градусов тепла, позже температура поднимется до 10–12 градусов.

Между тем вторник, 11 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2025 года. Температура воздуха поднялась до плюс 12,2 градуса.

