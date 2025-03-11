Врач Иванов: с наступлением теплой погоды весной риск заразиться ОРВИ возрастает

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С наступлением весны и теплой погоды риск заразиться ОРВИ возрастает, рассказал врач Роман Иванов в беседе с RT.

"Дело тут не только в истощении запасов организма после долгой зимы, но и в том, что для вирусов и бактерий условия становятся более благоприятными", – указал специалист.

Он уточнил, что воздух становится влажнее и теплее, из-за чего микроорганизмы быстрее размножаются и дальше сохраняются в атмосфере и на разных поверхностях. В это же время резкие перепады температуры также влияют на организм, ослабляя иммунитет.



"Эффект от естественного закаливания, которое тело человека получает в морозную погоду, снижается. А одеваться по погоде, когда утром легкий минус, а днем жаркое солнце и ветер, – становится все сложнее", – указал Иванов.

Из-за таких условий вероятность респираторных заболеваний возрастает, а выбросы пыльцы сулят обострением аллергии. Последняя не только схожа с ОРВИ по симптомам, но и способствует развитию болезни, предупредил врач.

"Воспаление слизистых оболочек из-за контакта с аллергенами делает организм более восприимчивым к вирусным инфекциям. Чтобы защитить себя от инфекций, важно следить за режимом дня и образом жизни", – подчеркнул специалист.

В борьбе с заболеваниями поможет сон, так как именно в это время организм восстанавливается и активнее борется с микробами. Также для укрепления здоровья стоит есть достаточно овощей и фруктов, нежирного мяса, продуктов из бобов и молока. В частности, витамины C и D играют ключевую роль в развитии иммунитета.

"Они стимулируют выработку интерферонов, которые борются с вирусами и бактериями, оказывают противовоспалительное действие, защищают клетки от повреждений", – сказал Иванов.

В это же время белки помогают организму вырабатывать антитела для скорейшего восстановления поврежденных тканей. Для улучшения своего иммунитета стоит чаще бывать на улице, заниматься физкультурой на регулярной основе, минимизировать стресс, посоветовал эксперт.

Также можно вакцинироваться, если человек работает в зоне высокого риска заражения или обладает ослабленным иммунитетом, добавил он.

Между тем избавиться от насморка помогут не только специальные назальные капли, но и другие способы, сообщает Life.ru со ссылкой на профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислава Ионова.

"Можно использовать масляную вытяжку из чеснока. Мелко натертый чеснок залить рафинированным подсолнечным маслом, настоять и капать. Чеснок содержит большое количество фитонцидов, а масло смазывает слизистую", – указал Ионов.

Если насморк наблюдается у маленького ребенка, то в таком случае стоит подвесить чеснок у кровати, поместив его в марлевый мешок или поставив в чашку. Другой способ – облепиховое масло, которое подкрашивает вирусы и бактерии, нарушая их обменные процессы.

Маслом достаточно смазать носовые ходы, уточнил специалист. Кроме того, для этих же целей подойдет масло чайного дерева. Еще можно применить щелочные содовые ингаляции либо просто использовать массаж. Также можно использовать хозяйственное мыло, добавил специалист.

Однако такое мыло раздражает и подсушивает слизистую, а также может вызвать кратковременное слезотечение, поэтому лучше использовать глицериновое жидкое мыло, уточнил он.

"Избавиться от насморка поможет прогревание. Можно приложить к пазухам носа сваренное вкрутую горячее яйцо. А можно прогревать их минут 20, используя синюю лампу с рефлектором в виде полусферы, которая концентрирует тепло и направленно его отдает", – добавил Ионов.

Ранее в столичном Роспотребнадзоре увидели незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом число госпитализированных с 10 по 16 марта не выросло. В связи с этим в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону.

