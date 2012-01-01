Диетолог Смирнова объяснила, почему батат особенно полезен весной

В батате содержится большое количество витаминов, особенно необходимых весной. Почему важно включить продукт в рацион, рассказала врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Инна Смирнова в программе "Доктор 24".

Профилактика диабета

Батат – это сладкий корнеплод, который часто сравнивают с картофелем. Он относится к одной из основных групп продуктов, поэтому его следует включить в рацион, рассказала Инна Смирнова.





Инна Смирнова врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Батат готовят по-разному, и наибольшую пользу он приносит в запеченном виде. Исследования показывают, что при запекании в нем сохраняется в два раза больше клетчатки, чем в обычном картофеле.

В 100 граммах батата содержится 80 калорий, примерно как в картофеле или банане. При этом продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому уровень глюкозы в крови поднимается медленно, что особенно важно для людей с сахарным диабетом второго типа. Также батат снижает риск развития инсулинорезистентности.

Разнообразие витаминов

Оранжевый цвет батата показывает, что он богат бета-каротином. В организме это вещество преобразуется в витамин А, который важен для глаз, особенно при постоянной работе перед экранами гаджетов.





Инна Смирнова врач-диетолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Стоит отметить, что в батате находится магний, который улучшает процесс засыпания. Также в продукте, особенно в запеченном виде, содержится высокое содержание клетчатки, что улучшает пищеварение.

Помимо этого, в составе корнеплода есть витамин С и антиоксиданты. Они помогают справляться с воспалительными процессами в организме, что достаточно актуально весной.

Однако есть и некоторые противопоказания: например, ограничить употребление корнеплода стоит пациентам с нарушениями функции почек. Дело в том, что в нем содержится много оксалатов, которые способствуют образованию камней. Также не рекомендуется употреблять продукт при обострениях хронических заболеваний ЖКТ, подытожила Смирнова.