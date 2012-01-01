Диетолог Чехонина назвала ценные свойства сыра с плесенью

Сыр с плесенью обладает рядом ценных свойств, которые положительно влияют на работу внутренних систем организма. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Витамины и аминокислоты
Сыр – это концентрат полезных веществ, которые содержатся в молоке. В составе продукта находятся белок, кальций, молочный жир и молочнокислые бактерии, что крайне полезно для организма, рассказала Юлия Чехонина.
Также в сыре содержатся аминокислоты, включая триптофан: он необходим для синтеза "гормонов счастья" и качественного сна. Эти свойства помогают организму справляться со стрессом.
"Сыр с плесенью поддерживает молодость и увлажненность кожи благодаря витамину А в составе. Элемент помогает сохранить целостность кожных покровов и защищает от воздействия внешних факторов", – отметила специалист.
Кроме того, такой сыр поддерживает работу сердца и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – за это отвечает кальций, который важен для здоровья не только костной системы.
Также такой продукт – это один из лучших источников витаминов группы В. Они нужны для нормальной работы нервной системы и здоровья головного мозга. При этом витамины B12 и B5 в составе положительно влияют на память и мыслительные функции, добавила диетолог.
Как употреблять и кому противопоказан
При выборе сыра с плесенью важно обращать внимание на цвет: он должен быть белым или голубым. В ином случае есть риск приобрести испорченный продукт. Также при покупке стоит обратить внимание на аромат: он должен быть мягким и приятным, без резких химических ноток.
При этом нужно помнить: сыр с плесенью – высококалорийный продукт, поэтому врач рекомендует съедать по 30–50 граммов в день (это примерно три-пять небольших кусочков).
Употребление продукта стоит ограничить беременным и кормящим, так как он способен вызвать аллергические реакции. Кроме того, сыр с плесенью не рекомендован детям и при индивидуальной непереносимости, заключила Чехонина.