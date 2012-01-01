Терапевт Обухов назвал главные признаки обезвоживания организма

Обезвоживание организма определяется не только чувством жажды. Какие симптомы указывают на дефицит воды, рассказал врач-терапевт Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Признаки жажды

Когда организму не хватает воды, безусловно, появляется чувство жажды. Также на обезвоживание указывает учащенный пульс – тахикардия: при дефиците жидкости кровь сгущается, почки выделяют жидкость медленнее, и из-за этого ускоряется сердцебиение, рассказал Вячеслав Обухов.

Иногда обезвоживание организма сопровождается и головной болью, отметил врач.





Вячеслав Обухов врач-терапевт Головная боль – это сложное состояние, которое складывается из множества факторов, включая дефицит воды. Поэтому мозг подает сигнал о необходимости выпить немного жидкости.

Также существует мнение, что о жажде сигнализирует повышенный аппетит. Однако в таком случае желудок сообщает лишь о голоде. Поэтому, если выпить стакан воды, ощущение насыщения сохранится до первого похода в уборную, объяснил врач. Он добавил, что сухость во рту и влажные ладони тоже не сигнализируют об обезвоживании организма.

Что касается сухости кожи, ее состояние не зависит от количества воды в теле: обычно причина кроется в нехватке витамина А, добавил специалист.

Сколько воды пить

Врач советует выпивать не менее двух стаканов воды объемом 500 миллилитров каждый день. Первую порцию необходимо употреблять утром натощак, а вторую – в обед до еды. Этого количества хватит на то, чтобы "закрыть" потребности тела и восстановить ресурсы, которые оно тратит на дыхание, потоотделение и мочеиспускание.





Вячеслав Обухов врач-терапевт Вся остальная вода, которая поступает в организм вместе с едой, чаем или кофе, тоже учитывается. Она тоже восполняет дефициты, которые возникают в течение дня.

Также важно следить за погодой на улице и другими обстоятельствами. Если день жаркий или человек перенервничал, много общался, то испарение воды из организма увеличивается. Помимо этого, стоит скорректировать питьевой режим при проблемах с почками или повышенном потоотделении, подытожил Обухов.