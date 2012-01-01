Диетолог Гаглоева объяснила, как кишечник влияет на иммунитет и настроение

Микробиом кишечника влияет на вес, настроение и защитные функции организма. Как это происходит и какие продукты необходимо включить в рацион, рассказала врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".
Иммунитет и запахи
Состояние кишечника напрямую влияет на работу иммунитета, так как во время болезни защитные функции пищеварительного органа тоже нарушаются, рассказала Диана Гаглоева.
Чтобы поддержать здоровье микробиома, нужно добавить в рацион определенные продукты. Первый из них – ряженка. В ней содержится много пробиотиков, то есть кисломолочных бактерий. Поэтому врач советует употреблять ряженку каждый день: по чашке перед сном.
Еще один признак плохого микробиома – запах изо рта. Избавиться от него помогут флавоноиды (растительные соединения) в болгарском перце.
Вес и настроение
Разнообразный микробиом также нормализует вес человека: полезные микроорганизмы мешают калориям откладываться в виде жира, объяснила врач.
Чтобы хороших бактерий в кишечнике было много, врач советует обратить внимание на кимчи. Это овощи, которые в процессе брожения частично распадаются и обогащаются пробиотиками. Такой процесс иногда называют "искусственным пищеварением". Также вместо кимчи можно выбрать квашеную капусту, отметила диетолог.
Когда состояние микробиома ухудшается, это может привести даже к развитию депрессии, предупредила врач. Поэтому в рацион также стоит добавлять фасоль: в ее составе находятся пребиотики, которые улучшают усвоение пробиотиков.