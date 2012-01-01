Диетолог Гаглоева объяснила, как кишечник влияет на иммунитет и настроение

Микробиом кишечника влияет на вес, настроение и защитные функции организма. Как это происходит и какие продукты необходимо включить в рацион, рассказала врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".

Иммунитет и запахи

Состояние кишечника напрямую влияет на работу иммунитета, так как во время болезни защитные функции пищеварительного органа тоже нарушаются, рассказала Диана Гаглоева.





Диана Гаглоева врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ При патологиях бактерии микробиома двигаются по организму с током крови и побуждают тело вырабатывать Т-лимфоциты. Это клетки иммунной системы, которые борются с патогенами.

Чтобы поддержать здоровье микробиома, нужно добавить в рацион определенные продукты. Первый из них – ряженка. В ней содержится много пробиотиков, то есть кисломолочных бактерий. Поэтому врач советует употреблять ряженку каждый день: по чашке перед сном.

Еще один признак плохого микробиома – запах изо рта. Избавиться от него помогут флавоноиды (растительные соединения) в болгарском перце.

Вес и настроение

Разнообразный микробиом также нормализует вес человека: полезные микроорганизмы мешают калориям откладываться в виде жира, объяснила врач.

Чтобы хороших бактерий в кишечнике было много, врач советует обратить внимание на кимчи. Это овощи, которые в процессе брожения частично распадаются и обогащаются пробиотиками. Такой процесс иногда называют "искусственным пищеварением". Также вместо кимчи можно выбрать квашеную капусту, отметила диетолог.





Диана Гаглоева врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Микробиом влияет и на настроение. Дело в том, что пробиотики производят дофамин, ацетилхолин, а также отвечают за синтез 80% серотонина. Поэтому, если микробиом здоров, нейроактивные вещества улучшают состояния центральной нервной системы и человек чувствует себя счастливым.

Когда состояние микробиома ухудшается, это может привести даже к развитию депрессии, предупредила врач. Поэтому в рацион также стоит добавлять фасоль: в ее составе находятся пребиотики, которые улучшают усвоение пробиотиков.