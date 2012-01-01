Нутрициолог Антонова перечислила ценные свойства квашеной капусты

Квашеная капуста содержит полезные кислоты, которые благотворно влияют на организм. Подробнее об этом рассказала врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова в программе "Доктор 24".

Польза

При ферментации углеводы в капусте распадаются на углекислый газ и полезные органические кислоты (ацетаты, бутираты и пропионаты). Последние положительно влияют на кишечник, который поддерживает иммунитет. Поэтому регулярное употребление квашеной капусты улучшает защитные функции организма, рассказала Дарья Антонова.

Помимо этого, продукт помогает сохранить оптимальный вес в холодное время года, отметила врач.





Дарья Антонова врач общей практики, клинический нутрициолог Например, зимой физическая активность человека снижается, что приводит к набору веса. Однако употребление капусты может профилактировать ожирение: в ней всего 20–25 калорий на 100 граммов. Кроме того, продукт содержит клетчатку, которая разбухает в ЖКТ и дает ощущение сытости.

Врач рекомендует съедать здоровому человек до 500 граммов квашеной капусты в день или разнообразить объем другими овощами и фруктами.

"Также научные исследования утверждают, что витамин U в квашеной капусте помогает в лечении язвы. Однако болезнь желудка в большинстве случаев вызвана бактерией Хеликобактер пилори, поэтому сначала необходимо устранить эту причину", – добавила врач.

Противопоказания

Небольшое количество капусты в сбалансированном рационе не отразится на здоровье пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако при переедании норма потребления соли (три грамма в сутки) превысится, что навредит организму.

Также квашеная капуста усиливает проявление изжоги. Поэтому, если после употребления продукта возникают неприятные симптомы, его следует исключить из рациона, заключила Антонова.