Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 15:41

Общество
Главная / Истории /

Нутрициолог Антонова перечислила ценные свойства квашеной капусты

Народный суперфуд: чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста содержит полезные кислоты, которые благотворно влияют на организм. Подробнее об этом рассказала врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова в программе "Доктор 24".

Польза

Фото: 123RF/serezniy

При ферментации углеводы в капусте распадаются на углекислый газ и полезные органические кислоты (ацетаты, бутираты и пропионаты). Последние положительно влияют на кишечник, который поддерживает иммунитет. Поэтому регулярное употребление квашеной капусты улучшает защитные функции организма, рассказала Дарья Антонова.

Помимо этого, продукт помогает сохранить оптимальный вес в холодное время года, отметила врач.

Например, зимой физическая активность человека снижается, что приводит к набору веса. Однако употребление капусты может профилактировать ожирение: в ней всего 20–25 калорий на 100 граммов. Кроме того, продукт содержит клетчатку, которая разбухает в ЖКТ и дает ощущение сытости.
Дарья Антонова
врач общей практики, клинический нутрициолог

Врач рекомендует съедать здоровому человек до 500 граммов квашеной капусты в день или разнообразить объем другими овощами и фруктами.

"Также научные исследования утверждают, что витамин U в квашеной капусте помогает в лечении язвы. Однако болезнь желудка в большинстве случаев вызвана бактерией Хеликобактер пилори, поэтому сначала необходимо устранить эту причину", – добавила врач.

Противопоказания

Фото: 123RF/towfiqu

Небольшое количество капусты в сбалансированном рационе не отразится на здоровье пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако при переедании норма потребления соли (три грамма в сутки) превысится, что навредит организму.

Также квашеная капуста усиливает проявление изжоги. Поэтому, если после употребления продукта возникают неприятные симптомы, его следует исключить из рациона, заключила Антонова.

Читайте также


обществоедаистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика