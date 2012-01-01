Нутрициолог Панова перечислила ценные свойства меда

Мед благотворно влияет на организм, так как содержит антиоксиданты и другие ценные вещества. Почему стоит включить продукт в рацион, рассказала нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".
Полезные свойства
Мед содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Благодаря этому кожа омолаживается, а признаки старения проявляются медленнее, рассказала Ольга Панова.
Также в составе нектара находится прополис, который усиливает мозговую активность. При этом акациевый мед полезен для пищеварения, гречишный укрепляет сосуды, а липовый обладает антисептическими свойствами и борется с простудой.
Что касается консистенции меда, она зависит от времени сбора. Летний нектар начинает засахариваться к зиме, поэтому жидкий часто встречается в начале сезона.
Количество и противопоказания
Мед необходимо употреблять умеренно. Если добавлять в напитки чайную или столовую ложку, это станет хорошей альтернативой сахару. Однако в больших количествах калорийность будет превышена, предупредила нутрициолог.
Также стоит помнить, что мед аллергенен: нужно с осторожностью вводить его в рацион детей до года. Это же относится и к беременным женщинам, заключила Панова.