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23 января, 13:15

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Нутрициолог Панова перечислила ценные свойства меда

Оздоровительный нектар: как мед влияет на организм

Мед благотворно влияет на организм, так как содержит антиоксиданты и другие ценные вещества. Почему стоит включить продукт в рацион, рассказала нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".

Полезные свойства

Фото: 123RF/fotoaloja

Мед содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Благодаря этому кожа омолаживается, а признаки старения проявляются медленнее, рассказала Ольга Панова.

Мед улучшает состояние эпидермиса, а также помогает расслабиться, если продукт добавить в скраб и отправиться в баню. Это отличный способ снять стресс.
Ольга Панова
нутрициолог

Также в составе нектара находится прополис, который усиливает мозговую активность. При этом акациевый мед полезен для пищеварения, гречишный укрепляет сосуды, а липовый обладает антисептическими свойствами и борется с простудой.

Некоторые исследования показывают, что мед способен снизить количество сахара в организме. Однако на людях результаты пока не подтвердили, поэтому нужно быть осторожными.
Ольга Панова
нутрициолог

Что касается консистенции меда, она зависит от времени сбора. Летний нектар начинает засахариваться к зиме, поэтому жидкий часто встречается в начале сезона.

Количество и противопоказания

Фото: 123RF/olyapylypenko

Мед необходимо употреблять умеренно. Если добавлять в напитки чайную или столовую ложку, это станет хорошей альтернативой сахару. Однако в больших количествах калорийность будет превышена, предупредила нутрициолог.

Также стоит помнить, что мед аллергенен: нужно с осторожностью вводить его в рацион детей до года. Это же относится и к беременным женщинам, заключила Панова.

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