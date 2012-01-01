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22 января, 18:42

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Нутрициолог Панова перечислила ценные свойства гречки

Зеленая или коричневая: какая гречка полезнее

Гречка содержит полезную клетчатку и другие ценные вещества. Как приготовить крупу и чем зеленая отличается от коричневой, рассказала нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".

Полезные свойства

Фото: 123RF/piter2121

В стандартной порции коричневой гречки (100 граммов) находится около 15 граммов белка, а также железо. Однако вещества лучше усваиваются в сочетании с продуктами животного происхождения, рассказала Ольга Панова.

Что касается состава необработанной зеленой гречки, в ней содержится в два-три раза больше рутина, чем в коричневой необработанной крупе. Поэтому первая помогает поддержать здоровье сосудов.
Ольга Панова
нутрициолог

Также в зеленых ядрах много растительных компонентов, которые снимают воспаления в организме. В остальном крупы не конкурируют, поэтому следует учитывать только предпочтения во вкусе, добавила врач.

Калорийность и способ приготовления

Фото: 123RF/sorocka

Существует заблуждение, что гречка – самая низкокалорийная крупа. На самом деле ее энергетическая ценность близка к овсянке: около 330 калорий на 100 граммов, отметила врач.

Что касается готовки, коричневые зерна подвергаются термической обработке, поэтому варятся быстро. Однако зеленую крупу придется оставить на 30–40 минут.

Чтобы любая гречка получилась мягкой и рассыпчатой, врач советует не переваривать зерна, а запарить на 40 минут или всю ночь. Такие способы помогут сохранить полезную клетчатку и улучшить вкус блюда, заключила Панова.

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