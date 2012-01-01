Диетолог Александра Ноев перечислила ценные свойства клюквы

Клюкву издавна используют для лечения разных заболеваний. При каких состояниях ягода поможет организму, рассказала врач гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Александра Ноев в программе "Доктор 24".

Уникальные свойства

Клюква нормализует щелочную среду и обладает антисептическими свойствами, поэтому лечит заболевания мочеполовой системы, рассказала Александра Ноев. Например, ягода помогает при проблемах с почками и цистите.





Александра Ноев врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Раньше не использовались антибиотики, и многие лечились противомикробными травами и клюквой. Более того, ягода обладает мочегонным свойством, поэтому быстрее выводит из организма патогены.

В клюкве много витамина С, который относится к антиоксидантам. Они замедляют старение, укрепляют иммунитет и защищают от развития онкологии. При этом витамины А и К в составе улучшают качество костной ткани и профилактируют образование камней в почках, отметила врач.



Однако ягода противопоказана пациентам с гастритом, эрозией желудка или проблемами с кишечником. Также она вредит эмали зубов, если после не прополоскать после нее рот, предупредила специалист.

Как употреблять

Отвар из клюквы рекомендуется недолго варить при температуре 70–80 градусов, чтобы сохранить в составе витамин С. Затем напиток оставляют настаиваться в термосе на сутки. Также врач советует употреблять сушеную клюкву без сахара.

Что касается свежих ягод, они разрешены пациентам без проблем с желудком и сердечно-сосудистой системой. Главное, тщательно ее промыть, заключила Александра Ноев.