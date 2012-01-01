Диетолог Арзамасцев раскрыл главные секреты стройности

Есть любимую пищу и оставаться стройным можно с помощью нескольких лайфхаков. Их перечислил врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в программе "Доктор 24".

Углеводы и клетчатка

Торты, конфеты и шоколад – сладкие продукты, которые содержат сахара. Эти углеводы быстро усваиваются и способствуют накоплению жира из-за особенностей биохимических процессов. Однако в определенное время такие изделия меньше вредят организму. Поэтому, если захотелось сладостей, их можно съесть на завтрак, рассказал Евгений Арзамасцев.

Что касается фруктов, в них тоже много глюкозы и фруктозы. Такие продукты рекомендовано употреблять в первой половине дня. Однако цитрусовые богаты клетчаткой, которая "перекрывает" сахара и снижает гликемический индекс плодов (скорость попадания глюкозы в кровь). Врач посоветовал перекусывать апельсинами, а грейпфруты с низким количеством сахаров есть по вечерам. При этом не стоит переедать фруктов, так как они могут привести к набору веса.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Что касается клетчатки, она не усваивается организмом полностью и часто находится в дефиците. Эти пищевые волокна присутствуют в овощах и крупах. Но большинство продуктов, которые употребляет человек, – рафинированные, то есть пропарены или переварены.

Желательно избегать чрезмерного потребления клетчатки на ночь, поскольку в это время желудочно-кишечный тракт находится в состоянии покоя. Продукты с пищевыми волокнами следует съедать на завтрак или обед, объяснил врач.

Белки и жиры

В любой прием пищи нужно добавлять продукты, богатые белками. Например, можно съесть творог, а также приготовить омлет, стейк, постную индейку, рыбу или куриную грудку.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Жиры тоже необходимы организму, так как они участвуют в синтезе гормонов, отвечающих за метаболизм. В рацион стоит добавить сливочное и растительные масла, орехи, семена, а также авокадо.

Однако переедание полезными жирами тоже приводит к лишнему весу: необходимо следить за их количеством, независимо от времени приема пищи. Оптимальная норма не должна превышать 0,8–1 грамма на килограмм массы тела. Это примерно половина авокадо, чайная ложка растительного масла или 20–30 граммов семечек, подытожил Арзамасцев.

