Диетолог Миркискина объяснила опасность экспресс-диет

Экстремальные диеты, которые дают быстрые результаты за короткий срок, негативно влияют на организм. Об этом рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Мария Миркискина в программе "Доктор 24".

Популярные и опасные диеты

Самой популярной считается монодиета, во время которой люди употребляют один продукт, например, кефир, гречку или яблоки. Однако подобное питание считается экстремальным для организма, рассказала Мария Миркискина.

Белковая диета часто практикуется спортсменами, которые стараются набрать мышечную массу. Однако для обычного человека такое питание может быть опасным – оно сильно нагружает почки, нарушает пищевое поведение, а также требует употребления полезных углеводов и жиров.





Мария Миркискина врач-диетолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Если рассмотреть соковую детокс-диету, которая длится несколько дней, то не каждый желудок способен переварить такое количество концентрированного свежевыжатого продукта. Это огромная нагрузка на поджелудочную железу, поскольку для одного стакана напитка требуется около четырех-пяти фруктов. Это приводит к высокой концентрации сахара, даже если это фруктоза.

Питание на 500 калорий так же опасно. Дело в том, что базовый обмен веществ, то есть энергия, которая тратится в состоянии покоя, составляет не менее 1 200 килокалорий. Поэтому при экстремальном дефиците организм испытывает стресс и запускает повышенную выработку кортизола. Гормон способен вызвать много негативных эффектов, в том числе набор веса после резкого похудения.

Разгрузочный день

Наиболее оптимальный вариант для быстрого похудения – правильно организованный разгрузочный день.

Если убрать сладкие и высококалорийные продукты, включая мучное, а также пить достаточное количество воды и провести время активно, можно потерять 1–2 килограмма и пару сантиметров в объеме, заключила Миркискина.