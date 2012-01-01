Диетолог Тараско перечислила ценные свойства рыбы

Рыба богата элементами, которые поддерживают здоровье органов и улучшают самочувствие. Подробнее об этом рассказала в программе "Доктор 24" врач-диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.

Кладезь йода и витаминов

Минтай богат йодом, который необходим для полноценной работы всех внутренних систем. Также элемент влияет на здоровье щитовидной железы, поэтому нужен пациентам с гипофункцией органа, рассказала Анастасия Тараско.





Анастасия Тараско врач-диетолог, эндокринолог При гипертиреозе следует ограничивать продукты с высоким содержанием йода, но минтай в разумных количествах допустим. Я рекомендую порцию рыбы один-два раза в неделю, это не навредит.

Также важно включить в рацион щуку. Продукт содержит ценные для нервной системы витамины группы В, которые положительно влияют на сон и настроение. Помимо этого, в состав рыбы входит аскорбиновая кислота, что тоже полезно для организма.

Врач советует готовить щуку на пару или запекать. Однако в продукте много костей, поэтому можно приобрести фарш.

Источники белка и омега-3

Сельдь содержит много омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление в организме. При этом она стоит значительно дешевле, чем красная.

Полезные жиры находятся и в треске. Кроме того, продукт богат белком, кальцием и фосфором. Благодаря составу он помогает сохранить красоту волос, ногтей, а также повышает прочность костей.





Анастасия Тараско врач-диетолог, эндокринолог Тунец – прекрасный источник белка. Здоровые пациенты могут безопасно съедать по порции такой рыбы один-два раза в неделю. Однако ее потребление стоит ограничить во время беременности и детям.

Также важно знать, что большеглазый тунец может содержать ртуть, а полосатый накапливает ее в меньших количествах, заключила Тараско.