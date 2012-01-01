Диетолог Чехонина назвала ценные свойства корня имбиря

Имбирь уничтожает опасные бактерии и оказывает на организм тонизирующий эффект. Чем еще полезен корень, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Полезные свойства

В корне имбиря накапливается много полезных веществ. Наиболее ценные из них – гингерол и шогаол: эти компоненты придают продукту характерный вкус и аромат. Также они обладают противовоспалительными, противомикробными и противовирусными свойствами, рассказала Юлия Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Эфирные масла в составе помогают бороться с простудой, так как уничтожают опасные микроорганизмы. Также корень облегчает болезненные ощущения при глотании, поэтому его можно добавить в жидкость для полоскания горла.

Помимо этого, имбирь помогает бороться с высокой температурой: он улучшает потоотделение, после чего тело охлаждается, а температура снижается, добавила врач.

Эфирные масла имбиря оказывают и тонизирующее действие, поэтому корень способен вызвать бессонницу и его не рекомендуют употреблять вечером.

Стоит отметить, что имбирь нередко помогает при головной боли, вызванной спазмами сосудов. Однако у некоторых пациентов этот эффект может различаться, отметила врач.

"Также существует мнение, что имбирь может способствовать жиросжиганию, однако он не является волшебной таблеткой. Его влияние на термогенез действительно повышает энергозатраты, но незначительно – на 1–2%", – пояснила эксперт.

Употребление и противопоказания

Употреблять имбирь можно различными способами. Чтобы приготовить напиток, корень рекомендуется нарезать тонкими ломтиками и залить горячей водой. Настаивать его нужно в течение нескольких минут. Также продукт рекомендуют добавлять в блюда или есть в маринованном виде.

Что касается противопоказаний, пациентам с изжогой следует употреблять имбирь небольшими порциями. Это примерно 4–6 граммов (1–2 сантиметра корня) в течение дня, заключила Чехонина.