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06 февраля, 18:17

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Диетолог Чехонина перечислила диагнозы, при которых нельзя пить какао

Иммунитет и бодрость: почему стоит каждый день пить какао

Какао мягко воздействует на организм, но противопоказано при определенных заболеваниях. О свойствах напитка рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Источник полифенолов

Фото: 123RF/serezniy

Какао богато полифенолами: это биологически активные фитосоединения, которые обладают антиоксидантными и защитными свойствами. Они помогают клеткам организма, в том числе иммунной системы, рассказала Юлия Чехонина.

Бодрящее и тонизирующее какао полезно по утрам. Оно мягко будит организм, а аромат поднимает настроение. В отличие от крепкого кофе или чая напиток не так интенсивно стимулирует нервную систему, то есть не вызывает тревогу и волнение.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Какао также разрешено людям с повышенным артериальным давлением. Молоко, которое принято добавлять в напиток, смягчает воздействие небольшого количества кофеина, отметила врач.

Польза для мозга и мышц

Фото: 123RF/aliiaarskanova

Какао активизирует функции головного мозга, так как улучшает кровообращение. Дело в том, что полифенольные соединения снижают вязкость крови, увеличивают ее микроциркуляцию и питают клетки. Это благотворно действует на память и другие когнитивные функции, объяснила врач.

Некоторые эксперты считают, что содержание магния в какао благоприятно действует на гладкую мускулатуру, расслабляет мышцы, снимает спазмы и уменьшает боль при ПМС. Однако этого элемента много в 100 граммах сухого порошка, а не в чашке напитка.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Какао расслабляет человека благодаря эфирным маслам и запаху: врач советует выпивать две-три чашки в день.

Однако важно отметить, что какао не рекомендовано пациентам с патологиями органов пищеварения в острой фазе. Например, при гастрите, дуодените, холецистите, воспалении тонкой кишки, а также склонности к аллергии. Если организм находится на стадии ремиссии, напиток можно включить в рацион, заключила Чехонина.

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