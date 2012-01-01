Диетолог Чехонина перечислила диагнозы, при которых нельзя пить какао

Какао мягко воздействует на организм, но противопоказано при определенных заболеваниях. О свойствах напитка рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Источник полифенолов
Какао богато полифенолами: это биологически активные фитосоединения, которые обладают антиоксидантными и защитными свойствами. Они помогают клеткам организма, в том числе иммунной системы, рассказала Юлия Чехонина.
Какао также разрешено людям с повышенным артериальным давлением. Молоко, которое принято добавлять в напиток, смягчает воздействие небольшого количества кофеина, отметила врач.
Польза для мозга и мышц
Какао активизирует функции головного мозга, так как улучшает кровообращение. Дело в том, что полифенольные соединения снижают вязкость крови, увеличивают ее микроциркуляцию и питают клетки. Это благотворно действует на память и другие когнитивные функции, объяснила врач.
Какао расслабляет человека благодаря эфирным маслам и запаху: врач советует выпивать две-три чашки в день.
Однако важно отметить, что какао не рекомендовано пациентам с патологиями органов пищеварения в острой фазе. Например, при гастрите, дуодените, холецистите, воспалении тонкой кишки, а также склонности к аллергии. Если организм находится на стадии ремиссии, напиток можно включить в рацион, заключила Чехонина.