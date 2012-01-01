Нутрициолог Панова перечислила вредные для костей напитки

Минеральная вода и томатный сок могут вымывать кальций из организма, из-за чего кости становятся хрупкими. Какие еще напитки вредят здоровью, в программе "Доктор 24"‎ рассказала нутрицилог Ольга Панова.

Томатный сок и минеральная вода

Ольга Панова отметила, что, например, в праздники человек зачастую употребляет соленые напитки. Многие любят томатный сок, в котором содержится большое количество натрия. При избытке вещества в крови выталкивается кальций, который вымывается через кости. В результате они становятся хрупкими.





Ольга Панова нутрицилог "Набрать" кальция заранее нельзя, потому что он накапливается в организме до 30 лет. После элемент начинает теряться естественным способом, и его надо поддерживать.

Минеральная вода тоже влияет на состояние костей. По словам врача, в лечебном напитке содержатся сульфаты – они не вредны, однако при избытке не дают кальцию усваиваться. Таким образом организм теряет необходимый запас элемента.

В случае, если хочется выпить минералки, нутрициолог советует отдать предпочтение столовой.

Газировка и кофе

В газированных напитках содержится ортофосфорная кислота, которая, с одной стороны, безопасна. Однако, когда усваивается кальций, ему, кроме витамина D и К, необходим фосфор, а также баланс с ним.

Если человек употребляет газированные напитки, кислота провоцирует большее количество фосфора в организме. В этом случае теряется нужное соотношение элементов, что приводит к вымыванию кальция.

Что касается кофе, то из-за него человек тоже теряет важный для костей элемент. Однако эксперт уточнила: если добавить в напиток коровье молоко, получится соблюсти баланс. При этом смешивании кофе с растительными добавками, количество кальция не увеличится.