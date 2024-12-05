Врач Чернышова рассказала, при каких заболеваниях алкоголь смертельно опасен

05 декабря, 16:27Общество
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Даже небольшая доза алкоголя может быть смертельно опасна для людей с заболеваниями сердца и циррозом печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Специалист предупредила, что в целом алкогольные напитки негативно влияют на организм, а при употреблении слишком больших доз могут даже привести к летальному исходу. Но для людей с некоторыми заболеваниями смертельно опасным считается даже небольшое количество спиртного.
"Если у человека диагностирован цирроз печени и он полностью прекращает пить алкоголь, начинает соблюдать все рекомендации врача, вести здоровый образ жизни, он может прожить около 20 лет. Но если он иногда и минимально принимает спиртное, то обязательно погибает от осложнений цирроза достаточно быстро", – указала врач.
Кроме того, любая доза алкоголя может также оказаться очень опасной для людей, недавно перенесших инфаркт и инсульт, предупредила эксперт.
Ранее невролог из США Ричард Рестак предупредил, что употребление алкоголя после 65 лет приводит к быстрому старению нервных клеток и повышает риск развития деменции. Спиртное негативно действует на нервные клетки, которые отвечают за процессы обучения и запоминания.