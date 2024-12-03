В России за контрафактной водкой начнут следить из космоса

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Производителей нелегального алкоголя будут вычислять при помощи спутников, передает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минфина, который начнет действовать 3 декабря.

В список индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках госконтроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции внесен доппункт. В соответствии с ним, проверяющие органы смогут использовать данные из космоса, полученные с помощью дистанционного зондирования Земли, для выявления производителей нелегального алкоголя.

Согласно документу ведомства, правоохранители смогут пользоваться полученной информацией о колебаниях уровня выброса теплового излучения от здания, о наличии дыма и передвижении железнодорожного и грузового транспорта недалеко от конкретных строений.

Наибольшее внимание сотрудники надзорных органов будут уделять земельным участкам, на территории которых находится законсервированное основное технологическое оборудование. Также следить планируется за местами, где находится зарегистрированное оборудование для производства спирта, однако лицензия на него была приостановлена.

В случае выявления признаков производственной деятельности на протяжении более двух дней подряд органы будут особенно пристально наблюдать за объектом и искать причины подобной активности, а затем принимать в отношении его владельцев соответствующие меры.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, рынок нелегального алкоголя является серьезной угрозой для жизни и здоровья граждан. Вместе с тем в связи с недобросовестным производством спиртного до федерального бюджета не доходят значительные суммы средств.

"Поэтому мы последовательно проводим комплексную политику по борьбе с суррогатами: ужесточаем контроль за производством и оборотом медицинских и технических спиртов, пересматриваем правила лицензирования и торговли алкоголем. Контроль за закрытыми производственными мощностями, где есть оборудование для производства этилового спирта, – часть этой стратегии", – рассказал депутат.

Он также обратил внимание, что подозрительные транспортные потоки и тепловые выбросы служат косвенными признаками подпольного производства. В будущем, подчеркнул он, депутаты в части парламентского контроля будут наблюдать за тем, насколько действенными оказались все предпринятые Госдумой шаги, связанные с ограничением незаконного производства алкоголя.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает убрать алкоголь из обычных супермаркетов и продавать его в помещениях с отдельным входом. По мнению авторов инициативы, продажа алкоголя в магазинах рядом с продуктами, сочетающимися со спиртным, является пропагандой алкоголизма.