Эксперт Минздрава Зыков поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя

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Предложения регионов, связанные с ограничением продажи алкоголя "концептуально поддерживаются", рассказал РИА Новости заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков.

"Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе – от внешних причин", – отметил эксперт.

По словам Зыкова, результаты мониторинга показывают прямую связь между потреблением спиртного на душу населения и смертностью в регионе. Он уточнил, что у региональных властей есть необходимые полномочия, чтобы ввести ограничения на продажу алкоголя в отдельных субъектах.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе ограничат по будним дням двумя часами, с 12:00 до 14:00, в рамках подготовки изменения Законодательного собрания региона в 2025 году.

По его словам, за год в регионе уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. При этом 71% смертей жителей области трудоспособного возраста связаны с алкоголем, в том числе с панкреатитом, циррозом печени, а также пьяным вождением, бытовыми конфликтами.

Похожую инициативу обсуждают депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Среди возможных мер парламентарии рассматривают ограничения во времени отпуска алкогольных напитков, а также отдаление точек продажи от социальных объектов.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас в Кремле нет дискуссий о введении в России сухого закона.