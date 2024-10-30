В Кремле не ведут дискуссии о сухом законе

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В Кремле нет дискуссий о введении в России сухого закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу", – подчеркнул представитель Кремля.

По словам политика, решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области – прерогатива региональных властей.

Накануне губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажа алкоголя по будним дням в регионе будет разрешена с 12:00 до 14:00 в рамках подготовки изменения Законодательного собрания региона в 2025 году. Отмечается, что за год в регионе уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%.

Тем не менее в выходные дни, новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли, уточнил Филимонов. Также алкоголь можно будет приобретать в ресторанах, барах, гостиницах.

После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно вводить в России ограничение часов продажи алкоголя.