В Госдуме предложили полностью запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ

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Реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкогольных брендов, поэтому ее необходимо запретить в СМИ, передает РИА Новости слова депутата Госдумы Султана Хамзаева.

"Эта реклама сопровождает спортивные мероприятия, все это является скрытой рекламой алкоголя. Со своей стороны выступаю за полный запрет рекламы алкоголя в СМИ", – отметил Хамзаев.

Он также предложил ужесточить штрафы за нарушение закона о рекламе алкоголя. По мнению депутата, особое внимание надо обратить на рекламу, в которой демонстрируется безалкогольное пиво под брендом с одноименной алкогольной продукцией.

Парламентарий намерен обратиться по данному вопросу в ФАС и Росалкогольтабакконтроль.

Ранее Хамзаев предложил приостанавливать деятельность торговой точки в случае, если она даже один раз продала алкогольную продукцию без лицензии.

По его мнению, предприниматели должны понимать строгость закона и неотвратимость наказания. Кроме того, они должны ощущать реальные последствия от нарушения закона.