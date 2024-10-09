Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 08:17

Политика
Главная / Новости /

Депутат ГД Хамзаев выступил за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя

В ГД выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат ГД Султан Хамзаев предлагает приостанавливать деятельность торговой точки в случае, если она даже один раз продала алкогольную продукцию без лицензии, сообщает РИА Новости.

"Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг – любой торговлей", – пояснил он.

По мнению парламентария, предприниматели должны понимать строгость закона и неотвратимость наказания. Кроме того, они должны ощущать реальные последствия от нарушения закона.

Хамзаев напомнил, что по статистке в 40% случаях потребления нелегального алкоголя (суррогатов) люди наносят непоправимый урон здоровью.

Ранее Минпромторг России предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. Изменения хотят внести в статью о незаконном предпринимательстве.

Сейчас закон предусматривает ответственность лишь за оборот контрафактной продукции внутри РФ: ее создание, покупка, хранение, перевозка и сбыт. Наказания за ввоз немаркированных товаров пока нет в действующем законе. Санкции на поставщиков налагаются только за импорт контрафактного алкоголя и опасных психоактивных веществ.

Маркетплейсы в России начнут штрафовать за торговлю контрафактом

Читайте также


политикаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика