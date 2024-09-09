Депутат Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в День трезвости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В настоящее время решение о запрете продажи алкоголя в День трезвости, 11 сентября, принимается на уровне регионов. Запрет на продажу алкоголя в этот день может быть эффективным и имеет больше преимуществ, чем недостатков, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Хамзаев подчеркнул, что в каждом регионе действует запрет на продажу алкоголя в течение четырех дней в году. В разных регионах эти дни могут быть приурочены к различным событиям, таким как День детства или День знаний.

Депутат также отметил, что в День трезвости необходимо проводить мероприятия, направленные на разъяснение вреда алкоголя. Он подчеркнул, что важно акцентировать внимание на негативных последствиях употребления алкоголя и искать альтернативные занятия.

"Надо сконцентрировать внимание, что алкоголь – это зло, это беда, это проблема, смертность, это только самое-самое негативное. Нужно разъяснять, говорить, показывать", – отметил он в беседе с "Газетой.ру".

Всероссийский день трезвости отмечается ежегодно 11 сентября и является инициативой Русской православной церкви. В этот день христиане постятся и воздерживаются от употребления алкоголя.

В некоторых регионах России, таких как Белгородская, Саратовская, Калининградская, Иркутская и Кемеровская области, продажа алкоголя запрещена в День трезвости.

Ранее депутат Хамзаев предлагал тестировать артистов на допинг перед выходом на выступления и концерты при условии, что на мероприятии собираются более 500 человек. Предложение политика ужесточить ответственность за появление артистов на публике в подобном виде поддержал продюсер Иосиф Пригожин.