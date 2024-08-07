Депутат ГД Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену

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Артистов необходимо проверять на допинг перед тем, как они выходят на сцену, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.

"Концерт больше 500 человек – нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики", – предложил он.

По мнению Хамзаева, следует также ужесточить ответственность за появление на публике в состоянии опьянения, а нарушителям – запретить выступать.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал такую инициативу. По его мнению, они заслуживают еще более жесткого наказания – лишения профессии, заявил он в интервью "Газете.ру".

"Безумству надо положить конец, особенно сегодня. Им разрешили выступать, страна находится в непростом положении, СВО в стране. Остановитесь, хочется сказать, остановитесь", – высказался он.

Пригожин считает, что выступать перед зрителями должны только "нормальные люди". В качестве примера он привел Софию Ротару и Аллу Пугачеву, которые давали успешные концерты даже с высокой температурой. Продюсер призвал воспитывать трезвое общество, а не пропагандировать употребление различных веществ.

Кроме того, артист должен проявлять уважение по отношению к зрителю, подчеркнул Пригожин. Он сравнил звезд со спортсменами, которым не позволяют участвовать в соревнованиях, находясь под допингом.

"Я не уверен, что такой закон пройдет, но порядок должен быть. Вы приходите (на концерт. – Прим. ред.), выходит Глюкоза невменько, чешет у себя между ног", – напомнил он о недавнем скандальном выступлении певицы.

Пригожин сделал акцент на том, что свобода – это не вседозволенность и хамство.

Ранее после концерта Глюкозы в Красноярске, приуроченном ко Дню металлурга, разгорелся скандал. По словам зрителей, певица вела себя очень странно. Выступление местами было чрезмерно откровенным, артистка трогала себя в интимных зонах.

На фоне случившегося музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что певица больше не часть группы "Глюк'oZa" и в ближайшее время ей запретят пользоваться этим псевдонимом.

