Подруга Глюкозы объяснила поведение артистки в Красноярске депрессией

Певица Глюкоза стала самой обсуждаемой артисткой последних дней: после ее выступления в Красноярске, где, по мнению зрителей, она вела себя "неадекватно", россияне требуют "отменить" певицу. Помимо этого, иски в суд готовят организаторы концерта и продюсер Максим Фадеев. Разбираемся, что произошло и какие у этой истории могут быть последствия.

"Увидела это и сразу покинула концерт"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) угодила в скандал после концерта на Дне металлурга в Красноярске, который прошел 20 июля. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, несвязно говорила, материлась в микрофон и трогала себя за интимные места. При этом сам концерт был бесплатный и рассчитан на аудиторию от 12 лет.

Кроме того, горожане обратили внимание, что певица не попадала в фонограмму и "странно двигалась". Некоторые предположили, что Глюкоза была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Татьяна посетитель концерта Глюкоза пьяная была на сцене, пела под фанеру, а меж песнями язык заплетался и слова зажевывала, и не до конца выговаривала. Через весь город приехала, увидела это чудо и сразу покинула концерт. Не люблю пьяные речи, и неприятно было на это смотреть.

Глюкоза испортила концерт ко Дню металлурга в Красноярске

"Фонограмма и она существовали отдельно, мата я не слышала, зато видела, как она трогает себя за интимные места и не раз – очень странно, как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека", – рассказала местная жительница Анна изданию Ngs24.ru.

По данным телеграм-канала Baza, за выступление артистке должны были заплатить 5,5 миллиона рублей, однако в ивент-агентстве, которое организовало концерт, журналистам заявили, что готовят судебный иск к певице. По их мнению, Глюкоза "ненадлежащим образом" выполнила свои обязательства по контракту.

Сама Чистякова-Ионова пока никак не комментировала произошедшее.

Депрессия виной?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На выступление певицы уже отреагировали представители шоу-бизнеса и российские активисты. Например, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила региональным силовикам перед каждым выступлением устраивать Глюкозе проверки.



Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Вероятно, такое поведение и чесотка могли быть следствием употребления отдельных запрещенных препаратов. Уж больно похоже на отдельных горе-наркоблогеров. Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики.

К обсуждению подключился и продюсер Максим Фадеев: в своем телеграм-канале он рассказал, что официально она больше не является частью группы "Глюкоза".

"Ее время вышло, поэтому ее попросили уйти", – заявил композитор.

По словам Фадеева, уход Чистяковой-Ионовой связан с другими причинами, но концерт певицы в Красноярске "перешел все границы". Теперь он намерен подать к Глюкозе иск об авторских правах и запретить ей выступать под псевдонимом, а также петь написанные им песни.



Максим Фадеев продюсер Затрагивается и моя репутация. Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы сейчас решили разработать с нашими юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку.

В социальных сетях также начали просить "отменить" артистку. Пользователи напомнили, что это не первый раз, когда Глюкоза попадает в скандальные сводки: например, в декабре прошлого года Чистякова-Ионова засветилась на небезызвестной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

При этом некоторые россияне заступились за исполнительницу. Одни предположили, что Глюкоза просто очень устала из-за активного графика, другие вовсе уверены, что на сцену вышла не сама исполнительница, а пародист или двойник.

"На видео нос какой-то тонкий и длинный, рот другой, мимика. Это точно Ионова? Не двойник? Если бы не написали, что это она, я бы никогда не узнала", – написала Анна.

"Никакая это не Глюкоза. Какая-то вульгарная, поет под фонограмму. Разве можно сравнивать Глюкозу с этим..." – добавила в соцсетях Валентина.

Однако, как написал телеграм-канал Mash со ссылкой на подругу исполнительницы, причина случившегося – депрессия из-за смерти бабушки. По словам собеседницы, последнее время артистка находится в подавленном состоянии, но, несмотря на это, не стала отменять выступление в Красноярске.