Депутат Ахмадинуров подаст запрос в мэрию из-за наряда Бузовой на VK Fest в Уфе

Фото: телеграм-канал "Рустем Ахмадинуров"

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров хочет направить обращение в мэрию Уфы, чтобы узнать, кто пустил российскую исполнительницу Ольгу Бузову в откровенном наряде на концерт VK Fest в День защиты детей.

"Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – написал он в своем телеграм-канале.

Как утверждает Ахмадинуров, на концерте было примерно 13 тысяч человек, половина из которых – дети.

Пользователи под постом депутата разделились на два лагеря: одни согласились с позицией Ахмадинурова и сочли, что выступление певицы в купальнике на мероприятии являлось неуместным, а другие обвинили в этом инциденте организаторов концерта и администрацию города. Были и те, кто предложил парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выложил в своем телеграм-канале видео праздника, где он утверждает, что артистов долго уговаривали на выступление в рамках данного мероприятия. В администрации Уфы сообщили РИА Новости, что власти не имели отношения к организации праздника, так как это был коммерческий концерт.

Ранее Бузова рассказала, что секрет ее стройности кроется в строгой диете. Она уточнила, что не ест майонез, сливочное масло и печенье. Кроме того, Бузова каждый день посвящает себя тренировкам и танцам.

