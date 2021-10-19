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Культура

17:53

Бузова показала, какой будет матерью

культура

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram видео, в котором сыграла роль матери. При этом ее сыном выступил 19-летний блогер Даня Милохин, сообщает Pravda.Ru.

"Сын" подошел к "матери" и пожаловался, что его назвали невоспитанными. "Родительница" же посоветовала послать недоброжелателей.

Пользователи подсчитали разницу в возрасте между "родственниками" и выяснили, что ситуация могла бы быть правдивой, если бы Бузова родила в 16 лет.

Ранее Бузова рассказала, что потеряла голос. По ее словам, такое с ней случается второй раз в жизни.

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