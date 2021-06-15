Звезды отреагировали на ссору Бузовой и Губерниева в прямом эфире

Певица Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" после скандала с Дмитрием Губерниевым. В ответ на неоднозначное поведение ведущего артистка позволила себе несколько резких слов в его сторону. Расскажем, на почве чего возник конфликт и как на резонансную программу отреагировали знаменитости.



"Придите ко мне и скажите это в лицо"

Актриса Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь во время пресс-показа спектакля "Чудесный грузин" в МХАТе имени Горького. Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В московскую студию спортивного телеканала Ольга Бузова пришла, чтобы поддержать сборную России по футболу перед важным матчем чемпионата Европы против Финляндии.

"Жизнь одна, кайфуйте. И никогда ничего не бойтесь. Это прямо сейчас месседж для нашей сборной", – заявила певица.

В дальнейшем к эфиру из Санкт-Петербурга подключился телеведущий Дмитрий Губерниев. Выступление он начал с отсылки к спектаклю МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", в котором Бузова исполняет одну из ролей.

"Мы рады видеть вас в прямом эфире. Особенно я как театрал рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова, как Ангелина Степанова", – сказал Губерниев.

От себя он задал Бузовой несколько вопросов о спорте. В частности, какая футбольная школа ей ближе – советская или российская. Однако Губерниев решил подловить певицу, поставив в сравнение с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым известного советского театрального режиссера Анатолия Эфроса.



Дмитрий Губерниев на съемках телепрограммы "Правда 24" на телеканале "Москва 24". Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ответить на вопросы гостья студии не смогла, так как ведущий, по ее словам, постоянно перебивал артистку. Затем телеведущий спросил Бузову, перестала ли она пить коньяк по утрам. На этих словах поп-дива не смогла сдержать слез.

"Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ? Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию. Так и знала, что этим все закончится", – эмоционально ответила Бузова.





Ольга Бузова певица Дмитрий, вы для меня – дно и не мужчина! Вы уже пять лет меня оскорбляете в комментариях – как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо.

Губерниев парировал, что своим вопросом он только лишь цитировал классику.

"Фразу про коньяк говорил Карлсон фрекен Бок", – заявил ведущий во время эфира.

После продолжительной перебранки Бузова все же смогла рассказать о своем отношении к футболу. Певица заявила, что ее семья с детства болеет за "Зенит" из ее родного Санкт-Петербурга. Услышав ответ, Губерниев передал слово в Москву и отключился от трансляции.

"В эфире держалась стойко, молодец!"

После нашумевшего эфира Ольга Бузова прокомментировала случившееся в своем Instagram. Она отметила, что слова некоторых людей по сей день приводят ее в шок.





Ольга Бузова певица Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире – мое сердце, воспитание, религия... не принимает! Для меня это дно!

Бузову поддержали многие отечественные знаменитости. К примеру, за свою бывшую возлюбленную заступился певец и блогер Давид Манукян. Поступок Губерниева он назвал мерзким и призвал телеведущего поучиться такту.

Не остался в стороне и певец Дима Билан. Он поддержал Бузову и заявил, что каждый имеет право на личностный рост.

"Я ненавижу, когда все на одного. Это подло! Она одна против всех и девушка!" – отметил Билан.

Продюсер Яна Рудковская также встала на сторону певицы. В комментариях под записью Бузовой она заявила, что уже высказала Губерниеву свое мнение о случившемся.

"Оля, не расстраивайся! Считаю, что Дима не прав, и я сказала ему лично! Ты всегда страдаешь за свою искренность, но тебя и любят именно за нее! Ты все знаешь! Твои люди всегда с тобой!" – написала Рудковская.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Однако телеведущая Ксения Собчак в звездном скандале решила встать на сторону Губерниева.

"Кажется, что в фильме про "Тату" я запустила журналистский флешмоб "Выведи неуча на чистую воду". Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на "Матче" не коньяк по утрам, а "знаменитый метод Эфроса" и "футбол с Броневым". Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все", – прокомментировала Собчак в своем Telegram-канале.

На скандал поспешил отреагировать и сам Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул, что не ставил цель задеть певицу.

"Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом!" – объяснил телеведущий.

Он добавил, что не ожидал от Бузовой такой реакции на вопрос из произведения про Карлсона и фрекен Бок.





Дмитрий Губерниев телеведущий Оля Бузова, не обижайтесь. И спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держалась стойко, молодец!

На следующий день Губерниев у себя в соцсетях написал, что отработал ставший знаменитым эфир блестяще. При этом никаких оскорблений в адрес Бузовой с его стороны не было, заявил он.

Оценила скандальную передачу и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. В своем комментарии она отметила стойкость Бузовой в кадре.

"От себя скажу следующее: выдержка – это великая вещь. И то, что сделала Оля – довела эфир до конца, произнеся очень проникновенные слова о нашей сборной, – жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. Я думаю, что все у нас получится. Потому что эта сборная вызывает такие эмоции, не оставляя равнодушными никого – от рядового любителя спорта до Ольги Бузовой", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

В заключение она поблагодарила Бузову за то, как сильно и искренне артистка выражает любовь к сборной России по футболу.

