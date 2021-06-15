Собчак поддержала Губерниева в скандале с Бузовой

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущая и блогер Ксения Собчак прокомментировала скандал, случившийся во время эфира с Ольгой Бузовой на телеканале "Матч ТВ". Об этом сообщает "Газета.ру".
"Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про "Тату" я запустила журналистский флешмоб "выведи неуча на чистую воду". Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой не коньяк по утрам, а "знаменитый метод Эфроса" и "футбол с Броневым". Губерниев, обожаю!" – написала Собчак в своем Telegram-канале, отметив, что к этому флешмобу должны присоединиться все.
К Собчак присоединился футболист и тренер, экс-игрок "Спартака" Максим Калининченко. Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", комментируя ситуацию с эфиром на "Матч ТВ", спортсмен предположил, что у Бузовой могут быть "серьезные психические проблемы".
"Я вот кроме шуток сейчас. Не то чтобы меня это сильно трогает, просто констатация. Сугубо субъективно", – заявил он.
Скандал между Губерниевым и Бузовой произошел после того, как во время прямого эфира телеведущий задал девушке несколько вопросов о футболе. Однако ответить она так и не смогла, поскольку Губерниев перебивал ее. В результате Бузова расплакалась на вопросе о том, перестала ли она пить коньяк по утрам.
Певица назвала Губерниева "дном, а не мужчиной" и предложила ему высказать ей все в лицо, отметив, что тот оскорбляет ее в комментариях уже пять лет.
Позже телеведущий извинился перед певицей. Он заявил, что не ставил цель обидеть Ольгу Бузову, и отметил ее стойкость во время эфира. По его словам, он не ожидал, что вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок доведет девушку до слез.
Затем он написал в своем Telegram-канале, что пересмотрел эфир и со своей стороны никаких оскорблений не заметил.
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