Дмитрий Губерниев довел Ольгу Бузову до слез в прямом эфире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" произошел скандал между телеведущим Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

Спортивный комментатор задал несколько вопросов девушке о футболе. Однако ответить она так и не смогла, поскольку Губерниев перебивал ее. В результате Бузова расплакалась на вопросе о том, перестала ли она пить коньяк по утрам.

"Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ? Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим все закончится. Дмитрий, вы для меня – дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет меня оскорбляете в комментариях как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо", – отреагировала Бузова.

При этом сам телеведущий ответил, что всего лишь цитировал классику.

"Фразу про коньяк говорила Карлсону фрекен Бок", – объяснил Губерниев.

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