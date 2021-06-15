Билан прокомментировал скандал с участием Бузовой и Губерниева

Фото: instagram/bilanofficial
Певец Дима Билан высказался о скандале с участием артистки Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом он написал в своем Instagram.
Билан поддержал артистку и призвал помнить о том, что каждый человек имеет право на личностный рост.
"Я ненавижу, когда все на одного. Это подло! Она одна против всех и девушка!" – заявил певец.
Билан подчеркнул, что Бузова часто становилась фигурантом выдуманных историй. Все это было сделано завистниками для поднятия собственного рейтинга, заверил певец.
"Хватит есть одного человека. <...> Это стыдно", – написал Билан.
Артист добавил, что уважает Бузову. Кроме того, он все больше становится поклонником личности певицы.
Скандал между Губерниевым и Бузовой произошел после того, как во время прямого эфира телеведущий задал девушке несколько вопросов о футболе. Однако ответить она так и не смогла, поскольку Губерниев перебивал ее. В результате Бузова расплакалась на вопросе о том, перестала ли она пить коньяк по утрам.
Певица назвала Губерниева "дном, а не мужчиной" и предложила ему высказать ей все в лицо. В ответ комментатор пояснил, что процитировал фразу, которую говорила Карлсону фрекен Бок.
Позднее Губерниев в своем Telegram-канале извинился перед Бузовой. По словам телеведущего, он не ожидал, что фраза доведет девушку до слез.
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