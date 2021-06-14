Губерниев извинился перед Бузовой за оскорбление в прямом эфире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к Ольге Бузовой, после того, как довел певицу до слез во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ".

"От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом!" – написал он в своем Telegram-канале.

Теледущий также добавил, что надеялся на иронию со стороны гостьи и не ожидал, что вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок доведет ее до слез.

"Оля Бузова, не обижайтесь. И спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр!" – заключил он, отметив стойкость певицы в ходе эфира.

Скандал между Губерниевым и Бузовой произошел после того, как во время прямого эфира телеведущий задал девушке несколько вопросов о футболе. Однако ответить она так и не смогла, поскольку Губерниев перебивал ее. В результате Бузова расплакалась на вопросе о том, перестала ли она пить коньяк по утрам.

Певица назвала Губерниева "дном, а не мужчиной" и предложила ему высказать ей все в лицо, отметив, что тот оскорбляет ее в комментариях уже пять лет.

Телеведущий в ответ пояснил, что фразу про коньяк говорила Карлсону фрекен Бок.

