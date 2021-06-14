Петербургский режиссер Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой

Петербургский режиссер Антон Адасинский ушел из МХАТа имени Горького из-за спектакля с Ольгой Бузовой. Автор детского мюзикла "Золото" написал открытое письмо, в котором заявил, что не хочет быть в одной новостной ленте с именами порноактрис. Также Адасинского возмутил тот факт, что театр посвятил постановку Сталину.

Премьера спектакля "Чудесный грузин" прошла 11 июня. Ольга Бузова сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь, которая становится шпионкой и спасает главу правительства СССР. Спектакль спровоцировал бурю негодования в соцсетях, многих не устроили вокальные данные Бузовой и ее актерские способности.

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