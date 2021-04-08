Джоди Тернер-Смит ушла из спин-оффа "Ведьмака"

Фото: AP Photo/Joel C Ryan/Invision/AP
Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит покинула съемки спин-оффа сериала "Ведьмак". Об этом сообщает "Газета.ру".
В проекте The Witcher: Blood Origin она должна была исполнить одну из главных ролей и сыграть зерриканку Айлу – воительницу с божественным голосом, которая покинула свою семью и высокий пост ради мечты стать артисткой.
Уход Тернер-Смит связан с переносом съемок и возникшим из-за этого конфликтом расписаний. Теперь на роль Айлы будет выбрана другая актриса.
Ранее стриминговый сервис Netflix рассказал, какие актеры присоединятся к съемкам второго сезона фантастического сериала "Ведьмак". Уточняется, что роль Дийкстры исполнит Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит". Кроме того, роли Нэннеке и Риенса исполнят Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". Также в сериале получили роли Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.
Премьера второго сезона должна состояться в 2022 году.
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