Джоди Тернер-Смит ушла из спин-оффа "Ведьмака"

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Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит покинула съемки спин-оффа сериала "Ведьмак". Об этом сообщает "Газета.ру".

В проекте The Witcher: Blood Origin она должна была исполнить одну из главных ролей и сыграть зерриканку Айлу – воительницу с божественным голосом, которая покинула свою семью и высокий пост ради мечты стать артисткой.

Уход Тернер-Смит связан с переносом съемок и возникшим из-за этого конфликтом расписаний. Теперь на роль Айлы будет выбрана другая актриса.

Ранее стриминговый сервис Netflix рассказал, какие актеры присоединятся к съемкам второго сезона фантастического сериала "Ведьмак". Уточняется, что роль Дийкстры исполнит Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит". Кроме того, роли Нэннеке и Риенса исполнят Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". Также в сериале получили роли Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.

Премьера второго сезона должна состояться в 2022 году.