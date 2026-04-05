Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
05 апреля, 09:37

Город

Свыше 1,4 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в Останкинском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 1,4 тысячи москвичей оформили документы на квартиры по реновации в Останкинском районе. Об этом сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, сначала в 2024 году в новостройку начали переселяться жители 3 старых домов на улице Годовикова. В 2025-м москвичи из еще 7 пятиэтажек приступили к осмотру нового жилья.

Соловьева добавила, что переселение затронуло уже четверть домов из 43 в Останкинском районе, которые были включены в программу реновации. Она уточнила, что уже каждый пятый участник программы заключил договор.

Сейчас горожане переезжают в два новых дома на улице Годовикова. Им предоставляются квартиры с улучшенной отделкой и с большей площадью благодаря большим кухням и коридорам.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в новостройках есть лифты, помещения для консьержей, а также колясочные. Для комфортного переезда горожане могут бесплатно вызвать грузчиков и автомобиль.

Он отметил, что в районе развитая инфраструктура. Недалеко от новых домов находится станция метро "Алексеевская". Кроме того, рядом есть образовательные и медицинские учреждения, магазины и кафе.

Ранее в эксплуатацию ввели жилой дом по реновации на юго-востоке Москвы. Его строительство велось с мая 2023 года. Общая жилая площадь составила более 14 тысяч квадратных метров.

городреновация

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика