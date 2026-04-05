Свыше 1,4 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в Останкинском районе

Свыше 1,4 тысячи москвичей оформили документы на квартиры по реновации в Останкинском районе. Об этом сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, сначала в 2024 году в новостройку начали переселяться жители 3 старых домов на улице Годовикова. В 2025-м москвичи из еще 7 пятиэтажек приступили к осмотру нового жилья.

Соловьева добавила, что переселение затронуло уже четверть домов из 43 в Останкинском районе, которые были включены в программу реновации. Она уточнила, что уже каждый пятый участник программы заключил договор.

Сейчас горожане переезжают в два новых дома на улице Годовикова. Им предоставляются квартиры с улучшенной отделкой и с большей площадью благодаря большим кухням и коридорам.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в новостройках есть лифты, помещения для консьержей, а также колясочные. Для комфортного переезда горожане могут бесплатно вызвать грузчиков и автомобиль.

Он отметил, что в районе развитая инфраструктура. Недалеко от новых домов находится станция метро "Алексеевская". Кроме того, рядом есть образовательные и медицинские учреждения, магазины и кафе.

