100 человек эвакуировали из горящего здания на улице Головачева в Москве

Пожарные эвакуировали 100 человек из административного здания, где вспыхнула кровля, на улице Головачева в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты АСО № 6, ПСО № 202, № 211 и № 209 имени полковника Жебелева Пожарно-спасательного центра", – указало ведомство.

По прибытии специалисты приступили к тушению. Они сформировали звенья для проверки помещений на наличие людей. В настоящее время ликвидация огня продолжается.

О пожаре стало известно 5 апреля. СМИ уточнили, что возгорание произошло на кровле Московского высшего общевойскового командного училища. Площадь огня составляет 200 квадратных метров. Пламя распространяется под кровлей в двух направлениях.

В Минобороны РФ подтвердили пожар в здании военного училища, уточнив, что предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание. В результате никто не пострадал.

