05 апреля, 13:56

Происшествия

100 человек эвакуировали из горящего здания на улице Головачева в Москве

Фото: Москва 24

Пожарные эвакуировали 100 человек из административного здания, где вспыхнула кровля, на улице Головачева в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты АСО № 6, ПСО № 202, № 211 и № 209 имени полковника Жебелева Пожарно-спасательного центра", – указало ведомство.

По прибытии специалисты приступили к тушению. Они сформировали звенья для проверки помещений на наличие людей. В настоящее время ликвидация огня продолжается.

О пожаре стало известно 5 апреля. СМИ уточнили, что возгорание произошло на кровле Московского высшего общевойскового командного училища. Площадь огня составляет 200 квадратных метров. Пламя распространяется под кровлей в двух направлениях.

В Минобороны РФ подтвердили пожар в здании военного училища, уточнив, что предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание. В результате никто не пострадал.

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Варшавском шоссе

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

